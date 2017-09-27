«Челси» пытается отговорить Азара от перехода в «Реал»

Руководство «Челси» не собирается продавать Эдена Азара. Об этом сообщает the Telegraph.

Согласно источнику, стороны приступили к переговорам по новому контракту. Отмечается, что «синие» готовы повысить зарплату игроку до 300 тысяч фунтов в неделю.

Источник уверяет, что на бельгийца претендует мадридский «Реал». Сам хавбек неоднократно заявлял о желании поработать с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.

Текущий контракт Азара рассчитан до 2020 года, а его трансферный лист оценивается в 75 млн евро.

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