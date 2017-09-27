«Зенит» – «Реал Сосьедад». Из-за тумана испанцы перенесли вылет на матч в другой город

Из-за плохих погодных условий «Реал Сосьедад» отправится на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» из другого аэропорта.

- Из-за тумана в Витории-Гастейс команда вылетит в Россию из аэропорта Лухуа, - сообщает официальный твиттер команды.

Всего до аэропорта «Реал» проделал путь в 176 километров: от Сан Себастьяна до Витории-Гастейс (101 км) и оттуда до Лухуа (76 км).

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Напомним, матч пройдет 28 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. В первой игре группового этапа «Зенит» обыграл «Вардар» со счетом 5:0, а «Реал Сосьедад» – «Русенборг» 4:0.