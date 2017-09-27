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Роберто Манчини: Дзюба начал играть на команду и понял то, чего я хочу

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

- Что скажете про «Реал Сосьедад»? 
- Это одна из самых сильных команд в испанской лиге. У них отличная техника и сильный характер. Нам предстоит тяжелый матч, один из самых сложных в сезоне. 

- Тем не менее, испанцы проиграли три матча подряд в своей лиге. 
- Не думаю, что это окажет какое-то влияние на наш матч. Я смотрел все три эти игры, они были странные. В игре с «Реалом» все понятно - не каждый может обыграть лучший клуб мира. С «Валенсей» «Сосьедад» пропустил на последних минутах. А с «Леванте», несмотря на поражение, «Реал Сосьедад» играл очень хорошо и незаслуженно уступил. 

- Вас очень поразил стадион в Краснодаре. Что еще вас поразило в России за те три месяца, что вы тут? 
- Мне в России очень нравится. Стадион в Краснодаре меня действительно поразил. Он, как и наш стадион на Крестовском, входит в число лучших из тех, что я видел в своей жизни. Такие стадионы показывают, что страна готовится к матчам чемпионата мира. Мне нравится смотреть на развитие футбола в вашей стране.

- Возвращение Артема Дзюбы в стартовый состав означает, что он вернул ваше доверие?
- Он начал играть на команду и понял то, чего я хочу. Мне начала нравится его игра, поэтому я его и ставлю.

- Вам не кажется, что поле стадиона «Санкт-Петербурге» не выдерживает нагрузки?
- Надеюсь, над ним поработают после матча с «Реалом Сосьедад», и за те 20 дней до следующего домашнего поля его приведут в порядок, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч против «Реала Сосьедад» пройдет 28 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. В первой игре группового этапа «Зенит» обыграл «Вардар» со счетом 5:0, а «Реал Сосьедад» – «Русенборг» 4:0.

Матч

Зенит - Реал Сосьедад

Место и дата

28 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Зенит» – «Реал Сосьедад»?

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