Роберто Манчини: Надеемся, что Шатов полностью восстановится к матчу с «Анжи»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о состоянии полузащитника Олега Шатова.

- Все находятся в хорошей форме, но я не уверен, что Шатов сыграет с «Реалом», надеемся, что он полностью восстановится к матчу с «Анжи», - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Шатов вернулся в общую группу перед матчем Лиги Европы против «Реала Сосьедад». Последний раз игрок появлялся на поле 10 сентября в игре чемпионата России против московского «Динамо» (0:0).

Полузащитник в сезоне-2017/18 провел девять матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. С «Анжи» сине-бело-голубые встретятся 1 октября в Каспийске в рамках 12-го тура РФПЛ.