Себастьян Дриусси: В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» считается непростой командой

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

- Осознаете, что это матч за первое место в группе?

- Нам предстоит сложный матч. «Реал» - одна из самых сильных команд в группе, очень быстрые ребята. Мы относимся к этому матчу серьезно. Будем сконцентрированы с первой до последней минуты.

- Краневиттер рассказывал что-то о сопернике?

- Да, он играл с этой командой. Он говорил, что в испанской лиге это команда считается непростой. Все относятся к нему серьезно.



- Французское издание L’Equipe опубликовало список топ-50 лучших молодых игроков мира. Вы на 33-й строчке.

- Это лестно, но я не обращаю внимание на то, что будет в будущем. Когда ты тренируешься и играешь, ты пытаешься делать себя лучше прямо сейчас. Это приятно, но я буду совершенствоваться дальше.



- Общались ли вы перед матчем с аргентинским вратарем Херонимо Рульи?

- Я его знаю, у меня очень много общих знакомых с ним, но лично я не знаком с Херонимо.



- На игре будет аншлаг.

- Мы на каждом матче собираем очень много болельщиков. Поэтому я не удивлен, что все билеты проданы. Ожидаю теплую поддержку, а мы ответим им хорошей игрой, - приводит слова Дриусси корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч против «Реала Сосьедад» пройдет 28 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. В первой игре группового этапа «Зенит» обыграл «Вардар» со счетом 5:0, а «Реал Сосьедад» – «Русенборг» 4:0.