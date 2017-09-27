«Зенит» – «Реал Сосьедад». Шатов, Жирков и Лодыгин тренируются в общей группе
«Зенит» готовится к матчу 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад».
Как сообщает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге», на открытой тренировке присутствовали все футболисты петербургского клуба.
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Напомним, матч против «Реала Сосьедад» пройдет 28 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. В первой игре группового этапа «Зенит» обыграл «Вардар» со счетом 5:0, а «Реал Сосьедад» – «Русенборг» 4:0.
Матч
Место и дата
28 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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