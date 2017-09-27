«Зенит» – «Реал Сосьедад». Шатов, Жирков и Лодыгин тренируются в общей группе

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат вспомнил годы, проведенные в петербургском клубе, а также поделился мнением о работе Роберто Манчини с сине-бело-голубыми.

Дик Адвокат: «Зенит» Манчини – настоящая команда, которая знает, что делает Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат вспомнил годы, проведенные в петербургском клубе, а также поделился мнением о работе Роберто Манчини с сине-бело-голубыми.

Из-за плохих погодных условий «Реал Сосьедад» отправится на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» из другого аэропорта.

«Зенит» – «Реал Сосьедад». Из-за тумана испанцы перенесли вылет на матч в другой город

«Зенит» – «Реал Сосьедад». Из-за тумана испанцы перенесли вылет на матч в другой город Из-за плохих погодных условий «Реал Сосьедад» отправится на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» из другого аэропорта.

Микель Ойарсабаль: «Зенит» – фаворит, но «Реал Сосьедад» едет в Россию с мыслями о победе

Микель Ойарсабаль: «Зенит» – фаворит, но «Реал Сосьедад» едет в Россию с мыслями о победе Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Ойарсабаль поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».