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Звонарева разгромила Пармантье во втором круге турнира в Ташкенте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Вера Звонарева нанесла поражение француженке Полин Пармантье и вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте.

Встреча, которая длилась 1 час 9 минут, завершилась со счетом 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал спортсменка из РФ поспорит с победительницей матча Яна Чепелова (Словакия) – Александра Крунич (Сербия).

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