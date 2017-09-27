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ФИФА довольна ходом реконструкции «Екатеринбург Арены»

Источник:  ТАССКомментарии

Делегация ФИФА ознакомилась с ходом реконструкции «Екатеринбург Арены», которая примет матчи чемпионата мира 2018 года.

«Мы провели осмотр стадионов, довольны тем, как идут работы, – приводит ТАСС слова директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита. – Никаких рисков мы не увидели, осуществляется тонкая настройка стадиона. Нужно как можно быстрее наладить перемещение на стадионе, внимательно следим за ситуацией».

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге, который раньше назывался «Центральный», началась в 2015 году. Ожидается, что арена будет открыта в декабре.

Во время чемпионата мира вместимость стадиона составит 35 тысяч зрителей. После окончания турнира «Екатеринбург Арена» будет вмещать 23 тысячи зрителей.

Чемпионата мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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