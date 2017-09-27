Макарова одолела Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Россиянка Екатерина Макарова вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.

Сегодня спортсменка из РФ нанесла поражение своей соотечественнице Дарье Касаткиной со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Макарова дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. В активе Дарьи 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Макарова поспорит либо с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой, либо с француженкой Каролин Гарсией.