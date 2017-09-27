Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Карабах- : -Рома
Футбол  ПСЖ- : -Бавария
Футбол  Атлетико- : -Челси
Футбол  ЦСКА- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Андерлехт- : -Селтик
Футбол  Спортинг- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Макарова одолела Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Екатерина Макарова вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.

Сегодня спортсменка из РФ нанесла поражение своей соотечественнице Дарье Касаткиной со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Макарова дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. В активе Дарьи 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Макарова поспорит либо с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой, либо с француженкой Каролин Гарсией.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Касаткина разгромила вторую ракетку мира Халеп и вышла в третий круг турнира WTAРоссийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Ухане, безоговорочно победив вторую ракетку мира Симону Халеп.Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира WTA в КитаеРоссийская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира WTA, который проходит в китайском Ухане.Касаткина вышла во второй круг турнира в Ухане31-я ракетка мира Дарья Касаткина одержала победу в матче первого кругу турнира WTA Dongfeng Motor Wuhan Open в Ухане.Павлюченкова поднялась на 15-е место в Чемпионской гонке WTAФиналистка турнира WTA в Токио Анастасия Павлюченкова переместилась на 15-е место в Чемпионской гонке WTAПавлюченкова поднялась на 19-ю строчку в рейтинге WTAВ обновленном рейтинге WTA от 25 сентября россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку.
Теннис
Макарова одолела Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане
Футбол
Руслан Нигматуллин: «Спартак» в матче с «Ливерпулем» проявил характер
Футбол
ФИФА довольна ходом реконструкции «Екатеринбург Арены»
Футбол
«Челси» пытается отговорить Азара от перехода в «Реал»
все новости
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
Екатерина Макарова
Екатерина Макаровавсе новости