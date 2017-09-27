Криштиану Роналду провел 400-й матч за «Реал»
Матч второго тура
группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд) стал для форварда «Реала»
Криштиану Роналду 400-м в составе клуба.
32-летий португалец вышел в стартовом составе команды и сделал дубль. Теперь на счету лучшего бомбардира в истории «Реала» 412 голов.
Отметим, что Роналду стал третьим иностранцем, который сыграл за «Реал» 400 матчей после бразильцев Роберто Карлоса и Марсело.
«Статистика говорит сама за себя, – отметил Роналду. – Я рад тому, что добрался до этой отметки, и доволен своими голами. Благодаря «Реалу» и моим партнерам я стал тем игроком, которым являюсь сейчас.
Футбол – командная игра. И когда я не могу выйти на поле, «Реал» все равно остается сильной командой с великолепным составом. Мы все бьемся за одну цель, и у нашего состава достаточно потенциала и таланта, чтобы добиваться результата, даже когда кто-то не играет».
Добавим, что теперь на счету Роналду 109 голов в 142 матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он занимает первое место в истории турнира.
Матч
Голы
Бэйл 18 (0:1). Роналду 50 (0:2). Обамеянг 54 (1:2). Роналду 79 (1:3).
Состав
Боруссия: Бюрки, Пишчек, Топрак, Папастатопулос, Тольян (Дауд, 60), Шахин (Вайгль, 60), Кастро, Гётце (Пулишич, 76), Ярмоленко, Обамеянг, Филипп
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Варан, Рамос, Бэйл (Васкес, 86), Кроос, Иско (Асенсио, 76), Каземиро, Модрич (Себальос, 90), Роналду
Предупреждения:
Топрак, 52; Вайгль, 63 - Бэйл, 29; Карвахаль, 39; Модрич, 40
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция