Криштиану Роналду провел 400-й матч за «Реал»

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд) стал для форварда «Реала» Криштиану Роналду 400-м в составе клуба.

32-летий португалец вышел в стартовом составе команды и сделал дубль. Теперь на счету лучшего бомбардира в истории «Реала» 412 голов.

Отметим, что Роналду стал третьим иностранцем, который сыграл за «Реал» 400 матчей после бразильцев Роберто Карлоса и Марсело.

«Статистика говорит сама за себя, – отметил Роналду. – Я рад тому, что добрался до этой отметки, и доволен своими голами. Благодаря «Реалу» и моим партнерам я стал тем игроком, которым являюсь сейчас.

Футбол – командная игра. И когда я не могу выйти на поле, «Реал» все равно остается сильной командой с великолепным составом. Мы все бьемся за одну цель, и у нашего состава достаточно потенциала и таланта, чтобы добиваться результата, даже когда кто-то не играет».

Добавим, что теперь на счету Роналду 109 голов в 142 матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он занимает первое место в истории турнира.