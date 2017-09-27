Головкин возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от веса, Ковалев – 5-й

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана занял первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от веса по версии авторитетного журнала The Ring.

Отметим, что ранее первое место было за американцем Андре Уордом, который недавно объявил о завершении карьеры.

Стоит добавить, что россиянин Сергей Ковалев расположился на пятой строчке, а Василий Ломаченко из Украины занял третье место.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Василий Ломаченко (Украина)

4. Гильермо Ригондо (Куба)

5. Сергей Ковалев (Россия)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Майки Гарсия (США)

8. Наоя Иноуэ (Япония)

9. Эррол Спенс (США)

10. Висаксил Вангек (Таиланд)