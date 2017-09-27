Дик Адвокат: «Зенит» Манчини – настоящая команда, которая знает, что делает

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат вспомнил годы, проведенные в петербургском клубе, а также поделился мнением о работе Роберто Манчини с сине-бело-голубыми.

- В вашей продолжительной карьере работа с «Зенитом» была самой сложной? Вы же команду практически с нуля создавали. Если сравнивать с вашим голландским или шотландским опытом, к примеру.

- Было сложно. Сложно в тот момент было заполучить хороших футболистов. К счастью, Сарсания знал всех хороших русских футболистов. Вспомните: Широков, Зырянов, Файзулин. К ним мы добавили экстраординарных игроков - Тимощука, Данни. В команде были молодые таланты Аршавин, Денисов, Кержаков в первый год. Сначала было тяжело, но по ходу сезонов мы становились лучше и лучше.

- Какие у вас впечатления от нового «Зенита» Роберто Манчини?

- Я смотрел матч против «Краснодара». Игра против «Утрехта» оставила противоречивые впечатления, а матч с «Краснодаром» очень понравился. Это настоящая команда, которая знает, что делает. Есть яркие футболисты. Этот матч - против сильного «Краснодара» - очень порадовал, - приводит слова Адвоката официальный сайт «Зенита».

Напомним, 27 сентября 2017 года голландский специалист празднует 70-летие.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с ним петербургский клуб выиграл чемпионат (2007) и Суперкубок России (2008), а также Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). Сейчас он работает главным тренером сборной Голландии.