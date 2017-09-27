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Евгений Ловчев: Отвечаю Клоппу – счет на табло

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» (1:1).

– Хотел бы ответить Юргену Клоппу на его слова, что у «Спартака» не было ни одного шанса. Во-первых, гол со штрафного – это, что не шанс? И если у вас было столько шансов, чего же вы их не использовали? Как любят говорить англичане – счет на табло.

Юрген Клопп: У «Спартака» вообще не было шансов, команду спас голкипер

Матч

Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы

Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Предупреждения:

Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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