Евгений Ловчев: Отвечаю Клоппу – счет на табло
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» (1:1).
– Хотел бы ответить Юргену Клоппу на его слова, что у «Спартака» не было ни одного шанса. Во-первых, гол со штрафного – это, что не шанс? И если у вас было столько шансов, чего же вы их не использовали? Как любят говорить англичане – счет на табло.
Юрген Клопп: У «Спартака» вообще не было шансов, команду спас голкипер
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция