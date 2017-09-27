Евгений Ловчев: Отвечаю Клоппу – счет на табло

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» (1:1).

– Хотел бы ответить Юргену Клоппу на его слова, что у «Спартака» не было ни одного шанса. Во-первых, гол со штрафного – это, что не шанс? И если у вас было столько шансов, чего же вы их не использовали? Как любят говорить англичане – счет на табло.

Юрген Клопп: У «Спартака» вообще не было шансов, команду спас голкипер