Каролина Плишкова: Наконец-то я не буду играть с соперницей из Китая

Третья ракетка мира Каролина Плишкова оценила свою игру в матче с Ван Цян из Китая (6:2, 6:1) в 1/8 финала турнира WTA Dongfeng Motor Open в Ухане.

«Сегодня я отлично чувствовала себя на корте, – приводит слова Плишковой официальный сайт WTA. – Думаю, с самого первого очка это был идеальный матч. Я почти не ошибалась, так что очень довольна своей игрой.

Матч накануне помог мне справиться с некоторыми трудностями. Наконец-то я не буду играть против соперницы из Китая. Так что надеюсь, меня будут немного поддерживать.

Напомним, в своем первом матче на турнире Плишкова победила другую представительницу Китая – Чжан Шуай (6:4, 3:6, 6:4).

В ¼ финала 25-летняя чешская теннисистка сыграет с Эшли Барти из Австралии.