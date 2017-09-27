«ПСЖ» готов перехватить Санчеса у «Манчестер Сити»

Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Франции. Об этом сообщает El Mecurio.

Согласно информации источника, игрок сборной Чили по-прежнему интересен «ПСЖ». Отмечается, что клуб из Парижа готов побороться с «Манчестер Сити», который планирует пригласить футболиста летом 2018 года.

Напомним, «горожане» пытались заполучить Санчеса минувшим летом, однако рулевой «пушкарей» Арсен Венгер отказался продавать своего лидера. Ранее французский специалист отметил, что «Арсенал» не продаст форвард в клуб АПЛ.

Источник уверяет, что «ПСЖ» готов предложить некую сумму денег за договоренность по трансферу чилийца.

Добавим, что контракт Санчеса истекает летом 2018 года. Игрок может покинуть команду бесплатно.