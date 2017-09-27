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Диего Симеоне: Мората - очень сильный игрок. У него прекрасная скорость

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча против «Челси» отметил нападающего «синих» Альваро Морату.

«Он очень сильный форвард, который играет важную роль для своей команды. Мората умеет играть спиной к чужим воротам. У него прекрасная скорость. К тому же, он отлично взаимодействует с другими игроками «Челси», - приводит слова специалиста Goal.

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