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Александр Жуков: «Спартак» может побороться за выход в плей-офф, если будет играть, как с «Ливерпулем»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент ОКР Александр Жуков высказался об игре «Спартака» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) на «Открытие Арене».

«Нужно бороться в каждом матче так, как сегодня, тогда будет все нормально и в Лиге чемпионов, и в чемпионате (России). На большее сложно было рассчитывать, ничьей можно быть довольным.

Тем более полкоманды не играет, а «Ливерпуль» просто прекрасная команда. Если «Спартак» будет так играть, то способен побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов», – приводит «Р-Спорт» слова Жукова.

Напомним, на 23-й минуте полузащитник «Спартака» Фернандо открыл счет ударом со штрафного. Через восемь минут полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо забил ответный гол.

После двух туров «Спартак» и «Ливерпуль» набрали по два очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы

Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Предупреждения:

Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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