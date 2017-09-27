Александр Жуков: «Спартак» может побороться за выход в плей-офф, если будет играть, как с «Ливерпулем»
Президент ОКР
Александр Жуков высказался об игре «Спартака» в матче группового этапа Лиги
чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) на «Открытие Арене».
«Нужно бороться в каждом матче так, как сегодня, тогда будет все нормально и в Лиге чемпионов, и в чемпионате (России). На большее сложно было рассчитывать, ничьей можно быть довольным.
Тем более полкоманды не играет, а «Ливерпуль» просто прекрасная команда. Если «Спартак» будет так играть, то способен побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов», – приводит «Р-Спорт» слова Жукова.
Напомним, на 23-й минуте полузащитник «Спартака» Фернандо открыл счет ударом со штрафного. Через восемь минут полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо забил ответный гол.
После двух туров «Спартак» и «Ливерпуль» набрали по два очка.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция