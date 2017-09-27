Александр Жуков: «Спартак» может побороться за выход в плей-офф, если будет играть, как с «Ливерпулем»

Президент ОКР Александр Жуков высказался об игре «Спартака» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) на «Открытие Арене».

«Нужно бороться в каждом матче так, как сегодня, тогда будет все нормально и в Лиге чемпионов, и в чемпионате (России). На большее сложно было рассчитывать, ничьей можно быть довольным.

Тем более полкоманды не играет, а «Ливерпуль» просто прекрасная команда. Если «Спартак» будет так играть, то способен побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов», – приводит «Р-Спорт» слова Жукова.

Напомним, на 23-й минуте полузащитник «Спартака» Фернандо открыл счет ударом со штрафного. Через восемь минут полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо забил ответный гол.

После двух туров «Спартак» и «Ливерпуль» набрали по два очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча