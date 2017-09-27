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Неманья Пейчинович: Главный соперник «Локомотива» - «Спартак, а не «Зенит»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Защитник «Локомотива Неманья Пейчинович назвал самым важной победой в сезоне успех в матче со «Спартаком» в 7-ом туре РФПЛ.

«Самые важные победы на старте сезона, конечно, над ЦСКА и «Спартаком». Особенно над «Спартаком»! Пропустили два гола, но верили, что можем спасти игру – добыть хотя бы ничью. А получилось забить целых четыре! Сами не ожидали.

Для меня эта победа особенно важна – несмотря на то что на первом месте сейчас идет «Зенит», я считаю «Спартак» самым серьезным и принципиальным соперником», - цитирует Пейчиновича официальный сайт «Локомотива».

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