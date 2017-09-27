Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Карабах- : -Рома
Футбол  ПСЖ- : -Бавария
Футбол  Атлетико- : -Челси
Футбол  ЦСКА- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Андерлехт- : -Селтик
Футбол  Спортинг- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Соловьев: Мы с Катей хотим выигрывать

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион Европы в танцах на льду в паре Екатериной Бобровой – Дмитрий Соловьев рассказал «Советскому спорту» о планах на олимпийский сезон.

– Ваши последние победы на этапе Кубка России и мемориале Ондрея Непелы помогли обрести уверенность?
– Эти старты очень важны для нас, особенно в начале сезона. Они дали нам возможность проверить программы, костюмы, услышать отзывы от разных судей, в том числе, от международных, с которыми мы будем сталкиваться на этапах Гран-при, чемпионате Европы, мира. Нам важно почувствовать, что мы набираем форму, что все правильно исполнили технически, поскольку это вселяет дополнительную уверенность и после большого перерыва дает нам возможность вспомнить, каково выступать перед зрителями.

– Вам принципиально выиграть домашний этап Гран-при?
– Для нас каждый старт в этом сезоне принципиально важный. Если раньше мы говорили, что хотим откатать программы в свое удовольствие, понравиться судьям, зрителям, то сейчас это все по-прежнему остается, но мы – спортсмены и для нас важны победы. Поэтому будем работать, чтобы выигрывать и доказывать, что мы не просто так проживаем свою жизнь в спорте, – сказал Соловьев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Соловьев: Олимпийский сезон станет для нас с Катей последнимДмитрий Соловьев: Олимпийский сезон станет для нас с Катей последнимЧемпион Европы в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой – фигурист Дмитрий Соловьев в интервью «Советскому спорту».Дмитрий Соловьев: От работы с Раду Поклитару остались положительные впечатленияЧемпион Европы в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой – Дмитрий Соловьев поделился с «Советским спортом» впечатлениями от работы над новыми программами с хореографом Раду Поклитару.Боброва и Соловьев – победители «Мемориала Непела» среди танцоровРоссийская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев победили на турнире «Челлендж серии» по фигурному катанию – «Мемориал Андрея Непела», который в эти дни проходит в Братиславе.Илья Авербух: Браво, Женя Медведева! Очень здорово, что у нас такой лидерИлья Авербух: Браво, Женя Медведева! Очень здорово, что у нас такой лидерСеребряный призер Олимпийских игр подвел итоги командного чемпионата мира для нашей сборной.«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМ«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМСеребряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух выступил экспертом «Советского спорта», проанализировав выступление наших фигуристов на ЧМ.
Футбол
Анатолий Бышовец: «МЮ» попытается победить ЦСКА малой кровью
Футбол
Роберто Манчини: Дзюба начал играть на команду и понял то, чего я хочу
Футбол
Определены все хозяева пар 1/8 финала Кубка России
Футбол
Моуринью считает, что календарь премьер-лиги дает преимущество конкурентам «Манчестер Юнайтед»
все новости
Дмитрий Соловьёв
Дмитрий Соловьёввсе новости
Екатерина Боброва
Екатерина Бобровавсе новости