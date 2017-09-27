Дмитрий Соловьев: Мы с Катей хотим выигрывать

Чемпион Европы в танцах на льду в паре Екатериной Бобровой – Дмитрий Соловьев рассказал «Советскому спорту» о планах на олимпийский сезон.

– Ваши последние победы на этапе Кубка России и мемориале Ондрея Непелы помогли обрести уверенность?

– Эти старты очень важны для нас, особенно в начале сезона. Они дали нам возможность проверить программы, костюмы, услышать отзывы от разных судей, в том числе, от международных, с которыми мы будем сталкиваться на этапах Гран-при, чемпионате Европы, мира. Нам важно почувствовать, что мы набираем форму, что все правильно исполнили технически, поскольку это вселяет дополнительную уверенность и после большого перерыва дает нам возможность вспомнить, каково выступать перед зрителями.

– Вам принципиально выиграть домашний этап Гран-при?

– Для нас каждый старт в этом сезоне принципиально важный. Если раньше мы говорили, что хотим откатать программы в свое удовольствие, понравиться судьям, зрителям, то сейчас это все по-прежнему остается, но мы – спортсмены и для нас важны победы. Поэтому будем работать, чтобы выигрывать и доказывать, что мы не просто так проживаем свою жизнь в спорте, – сказал Соловьев.