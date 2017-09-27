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Дмитрий Соловьев: От работы с Раду Поклитару остались положительные впечатления

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион Европы в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой – Дмитрий Соловьев поделился с «Советским спортом» впечатлениями от работы над новыми программами с хореографом Раду Поклитару.

– Какие впечатления у вас остались от работы с хореографом Раду Поклитару? В первую очередь, он известен своими эстрадными постановками, а со спортсменами почти не работал.
– Исключительно положительные. У Раду очень интересный подход к хореографии, совершенно ни на кого не похожий. Он все вещи объясняет абсолютно другими словами, но это сложно объяснить – надо чувствовать и видеть. Поклитару работал с фигуристами в качестве хореографа, но, в основном, вне льда – «на полу». Как и нам, ему было очень интересно попробовать поставить хореографию на льду и, вроде бы, у нас все получилось.

– Чья это была идея – поработать с Поклитару?
– Наш тренер – Александр Вячеславович (Жулин – Прим. ред.) сказал, что есть такой хореограф, предложил ознакомиться с его работами. В частности, у Раду была постановка – танец слепых, которую я пересмотрел раз 20-30. Она передает ощущение, что у людей все хорошо, они могут спокойно жить, любить, развиваться, даже не смотря на то, что они незрячие. Это очень трогает, эмоции меня просто переполняли. После этого мы и решились попробовать что-то подобное, – сказал Соловьев.

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