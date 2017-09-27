Моуринью считает, что календарь премьер-лиги дает преимущество конкурентам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен календарем команды в премьер-лиге, сообщает The Telegraph.



54-летний португалец считает, что конкуренты команды, выступающие в Лиге чемпионов, получают преимущество, так как имеют больше времени на отдых после выездных матчей европейского турнира.

Так, например, после матча ЦСКА в Москве «Манчестер Юнайтед» проведет игру седьмого тура премьер-лиги с «Кристал Пэласом» уже в субботу.

Тогда как «Ливерпуль», игравший со «Спартаком» во вторник, будет отдыхать до воскресенья, когда запланирован матч с «Ньюкаслом».

Всего же после трех гостевых матчей Лиги чемпионов у «Манчестер Юнайтед» будет суммарно 196 часов отдыха перед играми премьер-лиги. Тогда как у «Манчестер Сити» этот показатель составляет 219 часов, у «Челси» – 250, у «Тоттенхэма» – 290, у «Ливерпуля» – 321.

Напомним, матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» пройдет 27 августа на «Арене ЦСКА» в Москве. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча