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От тревоги спасет… силовая тренировка!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Замечательное открытие совершили ученые из ирландского города Лимерик (да-да, там не только абсурдные пятистишия сочиняют). Сотрудники местного университета провели ряд исследований, в которых приняли участие более 900 человек. Одна часть добровольцев, на протяжении 11 недель несколько раз в неделю выполняла силовые упражнения, вторая часть – нет.

Результаты эксперимента показали, что у тех, кто предпочел силовые тренировки, уровень тревоги был значительно ниже, чем у других. Общий настрой изменился на более спокойный и позитивный. Любопытно, что этот показатель снижался вне зависимости от наличия или отсутствия у человека психического расстройства. Но, конечно, у абсолютно здоровых изменения были очевиднее. Ученым пока не удалось выяснить, почем именно такой вид физический нагрузок особенно продуктивен. По словам лимерикских специалистов, скорее всего это связано с тем, что именно в момент таких тренировок, количество белого вещества, соединяющего разные части мозга, уменьшается медленнее. А у остальных людей с возрастом данное вещество уменьшается намного быстрее и происходящие изменения увеличивают риск разнообразных поведенческих нарушений, в том числе – повышенный уровень тревожности и беспокойства.

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