Дмитрий Свищев: Призываю МИД подумать о создании вакансии атташе по спорту

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев вновь призвал Министерство спорта и Министерство иностранных дел России рассмотреть возможность введения должности атташе по спорту.

«Минспорт и ОКР ведут плотную и сложную работу с главными спортивными мировыми центрами – МОК, ВАДА и прочими. Но, на мой взгляд, этого не достаточно! Поскольку спорт в руках стран-агрессоров стал настоящей политической трибуной, я считаю, что пора подключиться и дипломатам. Поэтому снова призываю задуматься руководству минспорта и МИД о создании атташе по спорту.

Основной задачей атташе будет являться налаживание, поддержание и развитие спортивных связей со спортивным ведомством страны пребывания при посольстве. Это должен быть человек авторитетный в сфере спорта и обладающий навыками дипломатии. Уверен, тогда мы сможем решать проблемы на корню», — приводит слова Свищева официальный сайт Госдумы.