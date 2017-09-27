Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Карабах- : -Рома
Футбол  ПСЖ- : -Бавария
Футбол  Атлетико- : -Челси
Футбол  ЦСКА- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Андерлехт- : -Селтик
Футбол  Спортинг- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Свищев: Призываю МИД подумать о создании вакансии атташе по спорту

Комментарии

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев вновь призвал Министерство спорта и Министерство иностранных дел России рассмотреть возможность введения должности атташе по спорту.

«Минспорт и ОКР ведут плотную и сложную работу с главными спортивными мировыми центрами – МОК, ВАДА и прочими. Но, на мой взгляд, этого не достаточно! Поскольку спорт в руках стран-агрессоров стал настоящей политической трибуной, я считаю, что пора подключиться и дипломатам. Поэтому снова призываю задуматься руководству минспорта и МИД о создании атташе по спорту.

Основной задачей атташе будет являться налаживание, поддержание и развитие спортивных связей со спортивным ведомством страны пребывания при посольстве. Это должен быть человек авторитетный в сфере спорта и обладающий навыками дипломатии. Уверен, тогда мы сможем решать проблемы на корню», — приводит слова Свищева официальный сайт Госдумы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мария Захарова: Заявление о бойкоте ЧМ-2018? Начинаем разоблачение фуксов-пуксовОфициальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление немецкого депутата Михаэля Фукса, призвавшего бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.
Футбол
Анатолий Бышовец: «МЮ» попытается победить ЦСКА малой кровью
Футбол
Роберто Манчини: Дзюба начал играть на команду и понял то, чего я хочу
Футбол
Определены все хозяева пар 1/8 финала Кубка России
Футбол
Моуринью считает, что календарь премьер-лиги дает преимущество конкурентам «Манчестер Юнайтед»
все новости