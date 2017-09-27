Андрей Попов: У «Ак Барса» не было реваншистких настроений в матче с «Металлургом»
Нападающий «Ак Барса» Андрей Попов прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:1).
«Две команды бьются за очки, бьются за место под солнцем,
так сказать. Все хотят выиграть. В принципе, не только в этом матче, но и во
всех остальных присутствует серьезный накал, идет борьба. Я бы не сказал, что
были какие-то реваншистские настроения после прошлого плей-офф. Просто
«Металлург» — хорошая команда. Они играли в том году в финале. Хотелось просто
победить сильного соперника.
В моменте с моим голом Рафаэль Батыршин целенаправленно отдавал мне передачу. Был небольшой рикошет, но все удачно сложилось и мы забили», — цитирует Попова официальный сайт казанского клуба.
Матч
Металлург Мг - Ак Барс - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы:
Ткачёв (Сидоров), 39:21 (0:1). Коварж (Мозякин, Терещенко), 48:33 (1:1). Попов (Глухов, Батыршин), 49:03 (1:2).
Место и дата
26 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция