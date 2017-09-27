Определены все хозяева пар 1/8 финала Кубка России
Источник: Twitter.comКомментарии
27 сентября прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России.
В Доме футбола на Таганке состоялась жеребьевка 1/8 финала Олимп-Кубка России по футболу. Хозяева поля указаны первыми. pic.twitter.com/qIeVvzrzqJ— ФНЛ (@FNLeague) 27 сентября 2017 г.
Все пары были известны ранее, однако сегодня определились хозяева матчей.
Хабаровский СКА примет петербургское «Динамо», «Шинник» – «Олимпиец», «Тамбов» – «Авангард», «Ростов» – «Амкар», московский «Спартак» – нальчикский, «Рубин» – «Крылья Советов», «Тосно» – «Томь», а «Луч-Энергия» – «Енисей».
Матчи этой стадии турнира запланированы на 25 октября.
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