Определены все хозяева пар 1/8 финала Кубка России

читайте также

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 27 сентября Как сообщает официальный сайт «Амкара», который сыграет в 1/8 финала Кубка России против «Ростова», жеребьевка турнира пройдет 27 сентября в Москве.

Главный матч сезона – в этом туре! Но его не покажет «Матч ТВ» Герои недели – команды ФНЛ, которые выбили из Кубка России больше половины премьер-лиги.

Квинси Промес: Я вернусь еще более сильным. Моя мысль с командой Нападающий «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку.

Алексей Стрепетов: «Динамо СПБ» в матче со «СКА-Хабаровском» будет тяжелее, чем с «Зенитом» Бывший полузащитник и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов – о поражении от «Динамо СПб» (2:3) в 1/16 финала Кубка России.