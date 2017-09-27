Ирвин Моррис: «Автодор» прогрессирует ежедневно
Источник: БК «Автодор»Комментарии
Форвард «Автодора» Ирвин Моррис прокомментировал победу в
ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорским
«Морнаром» (70:62).
«Провели хорошую игру как команда. Мы все были сконцентрированы на защите, позволив команде соперников набрать всего 62 очка. День ото дня мы прогрессируем и ежедневно улучшаем командную химию. Мы сосредоточены, готовы к следующему квалификационному раунду и будем бороться», – приводит слова Морриса официальный сайт «Автодора».
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