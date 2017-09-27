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Ирвин Моррис: «Автодор» прогрессирует ежедневно

Источник:  БК «Автодор»Комментарии

Форвард «Автодора» Ирвин Моррис прокомментировал победу в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорским «Морнаром» (70:62).

«Провели хорошую игру как команда. Мы все были сконцентрированы на защите, позволив команде соперников набрать всего 62 очка. День ото дня мы прогрессируем и ежедневно улучшаем командную химию. Мы сосредоточены, готовы к следующему квалификационному раунду и будем бороться», – приводит слова Морриса официальный сайт «Автодора».

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