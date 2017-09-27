Головкин и Альварес ведут переговоры о проведении реванша

Мексиканский боксер Сауль Альварес планирует провести реванш с Геннадием Головкиным из Казахстана. Напомним, спортсмены провели встречу в сентябре этого года.

Первый рефери отдал победу Голвкину, другой – Альваресу, а третий посчитал, что бойцы должны разойтись миром.

«Хочу, чтобы поединок с Головкиным стал первым в новом году. Не хочу другого боя. Мы работаем над этим.

Чувствую, что победил в первой встрече, но это бокс. Я обещал яркий поединок, и доволен своей работой. Фанаты были счастливы, и теперь они хотят увидеть реванш», – цитирует Альвареса BoxingScene.