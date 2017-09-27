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Роберто Манчини: Поздравляю Адвоката с днем рождения! Он – хороший тренер и отличный человек

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о работе Дика Адвоката в петербургском клубе. 

- Дику Адвокату исполнилось 70 лет. Готов ли ваш «Зенит» повторить успехи команды Дика? 
- Поздравляю Дика с днем рождения, он хороший тренер и отличный человек. У него была прекрасная команда, которая боролась в каждом матче. Наша команда еще молодая, мы играем вместе всего три месяца и еще растем. Надо нужно время, чтобы построить такую команду, которая способна побеждать на европейском уровне, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 27 сентября 2017 года голландский специалист празднует 70-летие. 

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с ним петербургский клуб выиграл чемпионат (2007) и Суперкубок России (2008), а также Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). Сейчас он работает главным тренером сборной Голландии.  

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