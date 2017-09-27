Анатолий Бышовец: «МЮ» попытается победить ЦСКА малой кровью
Известный тренер Анатолий Бышовец дал прогноз на игру ЦСКА с «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
– ЦСКА
играет сегодня с «Манчестер Юнайтед», а до этого сыграл вничью с «Динамо».
Армейцы тоже думали о Лиге чемпионов в той игре?
– Я в этом убежден. Это ситуация подсознательна. Перед тобой две цели и соперники разные по классу. Одна цель рассматривается как второстепенная и идет расчет, что победить можно на классе. Тем более «Динамо» испытывает определенные проблемы. Это психологическая составляющая.
Думаю, что сегодня ЦСКА будет выглядеть совершенно по-другому. Будет мотивация и концентрация. Команда будет играть с хорошей самоотдачей.
– А если
сравнить «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»?
– По уровню игроков «МЮ» не уступает, но в то же время у команды совершенно другая концепция: более надежная оборона и сбалансированный состав. Если в матче «Спартак» - «Ливерпуль» мы видели «качели». Правда, с большей активностью «Ливерпуля», но тем не менее играли в открытый футбол. «Манчестер Юнайтед» - это надежность и прагматичность. Это будет испытанием для ЦСКА в плане атаки. К тому же, «Юнайтед» хорошо играет в контригру и обладает группой игроков высокого класса.
Шансов у «Манчестера» больше, но команда порой довольствуется малым, как мы это видели в матчах с «Ростовом», и, играя на выезде, думает о следующем матче в АПЛ. Малой кровью попытается добиться результата. Так вчера играл и «Манчестер Сити» с «Шахтером».
Матч
Место и дата
27 сентября 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция