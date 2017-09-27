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Николай Лопухов: В сборной Белоруссии есть скрытые резервы, их нужно раскрыть

Источник:  «Спортивная планета»Комментарии

Тренер сборной Белоруссии по биатлону Николай Лопухов оценил потенциал своих подопечных.

«Разумеется, я знал, куда шел, и представлял, с каким объемом работы предстоит столкнуться. Еще в апреле поставил перед собой задачу познакомиться с парнями, изучить их потенциал, увидеть их слабые и сильные стороны. Могу сказать – в мужской команде есть определенные резервы. Просто их нужно раскрыть.

Наша главная задача – возродить былые традиции белорусского биатлона, когда представители мужской команды выступали на стабильно высоком уровне, неоднократно попадая в число призеров крупнейших международных соревнований. Сейчас былые позиции немного утеряны. Постоянная смена лиц на тренерском мостике, и, соответственно, ежегодное изменение тренировочных методик также наложили свой отпечаток. Разумеется, в начале подготовительного периода ребята немного неуверенно отнеслись к очередным переменам, из-за чего возникали определенные психологические сложности. Это нормальное явление», — цитирует Лопухова «Спортивная панорама».

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