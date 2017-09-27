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Рамазан Абдулатипов больше не глава Дагестана

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Очередная губернаторская отставка стала достоянием общественности в среду утром.

Ряд источников сообщили, что руководителя республики Рамазана Абдулатипова не так давно вызывали в администрацию президента, где обсуждали с ним способ увольнения: ему предложен ряд должностей, а также обсуждена кандидатура потенциального преемника.

РБК и «Коммерсант» сообщили, что глава региона написал уже заявление об увольнении по собственному желанию, а поделаний о кандидатурах не высказал.

На этой неделе уже несколько губернаторов расстались со своими должностями. Уход главы Самарской области Николая Меркушкина «Советский спорт» связал с проблемами со строительством стадиона. Накануне в отставку отправлен глава Нижегородской области Валерий Шанцев, из-за чего возникают опасения за судьбу хоккейного «Торпедо». Сегодня об уходе в отставку сообщил глава Красноярского края Виктор Толоконский.

Напомним, «Советский спорт» регулярно публикует «Спортивный рейтинг регионов». Часть руководителей регионов, показавших неудовлетворительные результаты, уже расстались со своими должностями.


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