Рамазан Абдулатипов больше не глава Дагестана

Очередная губернаторская отставка стала достоянием общественности в среду утром.

Ряд источников сообщили, что руководителя республики Рамазана Абдулатипова не так давно вызывали в администрацию президента, где обсуждали с ним способ увольнения: ему предложен ряд должностей, а также обсуждена кандидатура потенциального преемника.

РБК и «Коммерсант» сообщили, что глава региона написал уже заявление об увольнении по собственному желанию, а поделаний о кандидатурах не высказал.

На этой неделе уже несколько губернаторов расстались со своими должностями. Уход главы Самарской области Николая Меркушкина «Советский спорт» связал с проблемами со строительством стадиона. Накануне в отставку отправлен глава Нижегородской области Валерий Шанцев, из-за чего возникают опасения за судьбу хоккейного «Торпедо». Сегодня об уходе в отставку сообщил глава Красноярского края Виктор Толоконский.

Напомним, «Советский спорт» регулярно публикует «Спортивный рейтинг регионов». Часть руководителей регионов, показавших неудовлетворительные результаты, уже расстались со своими должностями.



