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Константин Рауш получил право официально выступать за сборную России

Источник:  РФСКомментарии

Состоялось заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, на котором был рассмотрен вопрос с защитником «Кельна» Константином Раушем.

РФС получил официальное решение юрисдикционного органа, в соответствии с которым Раушу разрешено выступать за национальную сборную России.

«Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России.

Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, а накануне вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать – Рауш имеет право выступать за сборную России», – сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Напомним, ранее Рауш принял участие в товарищеском матче против московского «Динамо», завершившимся победой национальной команды со счетом 3:0.

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