Владимир Радманович: Богданович сыграл большую роль в победе Сербии над Россией

Бывший форвард сборной Сербии и «Лейкерс» Владимир Радманович высказался об игре сборных России и Сербии на Евробаскете-2017.

«Обе сборные продемонстрировали достойную игру на этом Евробаскете, – приводят «Известия» слова Радмановича. – Россия дошла до полуфинала турнира, хотя в это мало кто верил. В решающем матче с Сербией россияне также выглядели очень прилично, но моя сборная была в тот вечер сильнее.

Богдан Богданович проявил свои лидерские качества и на последней минуте вывел команду в финал. Он сыграл большую роль в этом успехе. Я думаю, россиянам где-то не хватило удачи и в матче за третье место с Испанией, но в целом игроки могут занести этот турнир себе в актив».

Напомним, на групповом этапе сборная России нанесла поражение Сербии (75:72). В полуфинале команды встретились вновь, и на этот раз победу одержали сербы (87:79).