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Веснина проиграла Саккари в третьем круге турнира в Ухане

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина уступила представительнице Греции Марии Саккари и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Ухане.

Встреча, которая длилась 2 часа 2 минуты, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 5:7.

За все время игры спортсменка из РФ совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтлв. На счету ее соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

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