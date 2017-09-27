Веснина проиграла Саккари в третьем круге турнира в Ухане
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Елена Веснина уступила представительнице Греции Марии Саккари и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Ухане.
Встреча, которая длилась 2 часа 2 минуты, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 5:7.
За все время игры спортсменка из РФ совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтлв. На счету ее соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
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