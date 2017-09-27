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ЦСКА: Просим болельщиков не поддаваться на провокации

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Московский ЦСКА в преддверии домашнего матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» обратился к своим болельщикам.

«Уважаемые болельщики! В связи с ожидаемым аншлагом и усиленными мерами безопасности просим вас заблаговременно приезжать на стадион для своевременного прохода на трибуну. Нам очень нужна ваша поддержка, но при этом от лица команды просим вас соблюдать общественный порядок и не поддаваться на возможные провокации.

Призываем вас соблюдать организованность и порядок и напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 17.04.2017 № 78-ФЗ за использование пиротехнических изделий возможен штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», — сообщается на официальном сайте армейцев.

Матч

ЦСКА - Манчестер Юнайтед

Место и дата

27 сентября 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед»?

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