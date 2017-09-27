ЦСКА: Просим болельщиков не поддаваться на провокации

Александр Жуков: «Спартак» может побороться за выход в плей-офф, если будет играть, как с «Ливерпулем»

Президент ОКР Александр Жуков высказался об игре «Спартака» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) на «Открытие Арене».