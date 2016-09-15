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Лига Европы. «МЮ» проиграл «Фейеноорду», «Шахтер» обыграл «Коньяспор» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей первого тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы
Групповой этап
1-й тур

Группа А

Матч

Фейеноорд - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)

Голы

де Вильенья 79 (1:0).

Состав

Фейеноорд: Джонс, Конголо, ван дер Хейден, Боттегин, Торнстра, Эль Ахмади, Карсдорп (Ньивкооп, 90), де Вильенья, Йоргенсен, Кюйт, Бергейс (Гюлден, 68)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Смоллинг, Байи, Мата (Янг, 63), Эррера, Погба, Шнайдерлин, Марсьяль (Депай, 63), Рэшфорд (Ибрагимович, 63)

Предупреждения:

ван дер Хейден, 23 - нет

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

15 сентября 20:00, Де Куйп, Текстовая трансляция

Матч

Заря - Фенербахче - 1:1 (0:0)

Голы

Гречишкин 52 (1:0). Кьяер 90 (1:1).

Состав

Заря: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Соболь, Чайковский, Караваев, Гречишкин, Петряк (Паулиньо, 73), Любенович (Опанасенко, 83), Кулач (Гордиенко, 87)

Фенербахче: Демирель, Калдырым, Шкртел, Озбайракли, Кьяер, Учан (Туфан, 46), Потук (Эменике, 73), Соуза, Топал, Стох (ван Перси, 58), Соу

Предупреждения:

Чайковский, 42; Паулиньо, 90 - нет

Судья:

Иштван Ковач (Румыния)

Место и дата

15 сентября 20:00, Черноморец, Онлайн-трансляция

Группа В

Матч

АПОЭЛ - Астана - 2:1 (0:1)

Голы

Максимович 45 (0:1). Винициус 75 (1:1). де Камарго 87 (2:1).

Состав

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Карлао, Астиц, Лаго, Мораиш, Эфрем (де Камарго, 70), Орланди (Бертольо, 56), Винициус, Сотириу, Янниотас (Вандер, 78)

Астана: Эрич, Бейсебеков, Шомко, Шитов, Малый, Максимович, Мужиков (Тагыберген, 77), Аничич, Каньяс, Кабананга (Нусербаев, 70), Деспотович (Твумаси, 57)

Предупреждения:

Мораиш, 61; Винициус, 63; Вандер, 90 - Каньяс, 29; Шомко, 33; Нусербаев, 70; Мужиков, 72; Тагыберген, 85; Шитов, 90

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

15 сентября 20:00, ГСП, Онлайн-трансляция

Матч

Янг Бойз - Олимпиакос - 0:1 (0:1)

Голы

Камбьяссо 42 (0:1).

Состав

Янг Бойз: Мвого, Саттер, Роша, Лекьякс, фон Берген, Закария, Бертоне, Сулеймани, Раве (Дуа, 86), Фрай (Шик, 78), Кубо

Олимпиакос: Леали, Фигуэйраш, де ла Белья, да Кошта, Ботия, Миливойевич, Марин (Мартинш, 63), Камбьяссо, Эльюнусси (Ромао, 90), Себа, Идейе (Кардосо, 82)

Предупреждения:

Кубо, 14; Лекьякс, 44 - да Кошта, 11; Себа, 77

Судья:

Сергей Бойко (Украина)

Место и дата

15 сентября 20:00, Стад-де-Суисс, Онлайн-трансляция

Группа C

Матч

Андерлехт - Габала - 3:1 (2:1)

Голы

Теодорчик 14 (1:0). Дабо 20 (1:1). Рафаэл 41 (2:1 - автогол). Капель 77 (3:1).

Состав

Андерлехт: Руф, Спайич, Нюйтинк, Мбоджи, Дендонкер, Тьелеманс (Баджи, 18), Станчу, Ханни, Ачимпонг, Теодорчик (Харбауи, 80), Чипчу (Капель, 73)

Габала: Безотосный, Вернидуб (Франжич, 59), Рикардиньо, Станкович, Рафаэл, Мирзабеков, Садигов, Озобич, Гурбанов (Маммадов, 46), Зенев (Эйюбов, 90), Дабо

Предупреждения:

Спайич, 56 - Рикардиньо, 81; Маммадов, 84

Судья:

Гаральд Ленер (Австрия)

Место и дата

15 сентября 20:00, Констант Ванден Сток, Онлайн-трансляция

Матч

Майнц - Сент-Этьен - 1:1 (0:0)

Голы

Бунгерт 57 (1:0). Берич 88 (1:1).

Состав

Майнц: Лёссль, Донати, Буссманн, Белль, Бунгерт, Малли, Сердар (Фрай, 72), Клеменс (Озтунали, 84), Гбамин, де Бласис, Муто (Кордоба, 69)

Сент-Этьен: Мулен, Теофил-Катерин, Погба, Перрен, Севе (Содерлунд, 80), Сельнес, Лемуан (Верето, 67), Дабо (Таннане, 57), Амума, Малькуи, Берич

Предупреждения:

Бунгерт, 78; Донати, 83 - нет

Судья:

Свен Моэн (Норвегия)

Место и дата

15 сентября 20:00, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

Группа D

Матч

Алкмар - Дандолк - 1:1 (0:0)

Голы

Вуйтенс 61 (1:0). Килдафф 89 (1:1).

Состав

Алкмар: Роше, Йоханссон, Хапс, Люккассен, Влаар, ван Эйден, Соуза, Джаханбахш (Бель Хассани, 75), Вуйтенс (Риенстра, 65), ван Оверем, Фрайдей (Вегорст, 55)

Дандолк: Роджерс, Мэсси, Бойл, Гатленд, Гэннон, Маунтни (Бенсон, 77), Хорган, О'Доннел, Финн, Макэлени (Килдафф, 84), Макмиллан (Шилдс, 75)

Предупреждения:

Йоханссон, 87 - О'Доннел, 45; Бенсон, 85; Килдафф, 90

Удаления:

нет - О'Доннел, 71

Судья:

Клейтон Пизани (Мальта)

Место и дата

15 сентября 20:00, АФАС, Онлайн-трансляция

Матч

Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)

Голы

Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).

Состав

Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)

Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)

Предупреждения:

Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60

Удаления:

Даса, 80 - нет

Судья:

Иван Кружляк (Словакия)

Место и дата

15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция

Группа E

Матч

Виктория - Рома - 1:1 (1:1)

Голы

Перотти 4 (0:1 - пен.). Бакош 11 (1:1).

Состав

Виктория: Болек, Гейда, Лимберски, Губник, Матею, Каче, Копич, Горжава, Земан (Петржела, 72), Дюриш (Крменчик, 78), Бакош (Познар, 84)

Рома: Алисон, Жуан, Фацио, Манолас, Бруно Перес, Паредес, Герсон (Джеко, 46), Наингголан, Итурбе (Флоренци, 71), Перотти, Эль-Шаарави (Тотти, 72)

Предупреждения:

Матею, 16; Дюриш, 17; Горжава, 49; Лимберски, 63; Бакош, 82 - Манолас, 21; Жуан, 51; Паредес, 61

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

15 сентября 20:00, Дусан Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Астра - Аустрия - 2:3 (1:2)

Голы

Хольцхаузер 17 (0:1 - пен.). Алибек 18 (1:1). Фризенбихлер 33 (1:2). Грюнвальд 58 (1:3). Сэпунару 74 (2:3).

Состав

Астра: Лунг, Фабрисио, Жуниор, Сэпунару, Алвеш, Буджемаа (Флоря, 76), Тейшейра, Ловин (Сэто, 46), Будеску, Алибек, Никулаэ (Никоаре, 46)

Аустрия: Хаджикич, Саламон, Филипович, Ротпуллер, Таджури, Де Паула (Ларсен, 37), Сербест, Пирес (Венуто, 62), Грюнвальд, Хольцхаузер, Фризенбихлер (Кайоде, 82)

Предупреждения:

Жуниор, 44; Алвеш, 57; Алибек, 85 - Фризенбихлер, 24

Удаления:

нет - Ротпуллер, 79

Судья:

Андреас Экберг (Швеция)

Место и дата

15 сентября 20:00, Марин Анастасовичи, Онлайн-трансляция

Группа F

Матч

Сассуоло - Атлетик - 3:0 (0:0)

Голы

Лирола 60 (1:0). Дефрель 75 (2:0). Политано 82 (3:0).

Состав

Сассуоло: Консильи, Каннаваро, Лирола, Ачерби, Политано, Бьондини, Маццители (Данкан, 73), Маньянелли, Летсерт, Риччи (Рагуза, 54), Дефрель (Матри, 83)

Атлетик: Эррерин, Сан Хосе, Альварес, Лапорте, Балензиага (Лекуе, 77), Гарсия, де Маркос, Беньят, Уильямс (Адурис, 54), Муньяин (Сусаета, 54), Мерино

Предупреждения:

Ачерби, 54; Маццители, 62 - Гарсия, 90

Судья:

Павел Рачковски (Польша)

Место и дата

15 сентября 20:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

Матч

Рапид В - Генк - 3:2 (0:1)

Голы

Бэйли 29 (0:1). Шваб 51 (1:1). Жоэлинтон 59 (2:1). Колли 60 (3:1 - автогол). Бэйли 90 (3:2 - пен.).

Состав

Рапид В: Штребингер, Дибон, Шоссвендтер, Шраммель, Павелич, Шчанто (Хофманн Ш., 63), Мочинич, Траустасон (Мург, 79), Шваб, Шауб, Жоэлинтон (Квилитая, 86)

Генк: Бизот, Деваст, Колли, Уронен, Уолш, Ндиди, Бэйли, Хэйнен (Карелис, 78), Буффель (Троссар, 66), Посуэло, Саматта (Сушич, 78)

Предупреждения:

Шваб, 57; Хофманн Ш., 90 - Посуэло, 65

Судья:

Кевин Блом (Голландия)

Место и дата

15 сентября 20:00, Альянц, Онлайн-трансляция

Группа G

Матч

Стандард - Сельта - 1:1 (1:1)

Голы

Доссеви 3 (1:0). Росси 13 (1:1).

Состав

Стандард: Жилле, Элдерсон, Фай, Шольц, Лаифис, Эдмилсон, Требел, Эно, Доссеви, Бельфодил, Раман

Сельта: Альварес, Гомес, Костас, Кастро, Кабрал, Эрнандес, Радойя, Лемос, Систо, Наранхо, Росси

Место и дата

15 сентября 22:05, Морис Дюфрен, Онлайн-трансляция

Матч

Панатинаикос - Аякс - 1:2 (1:1)

Голы

Берг 5 (1:0). Траоре 34 (1:1). Ридевальд 67 (1:2).

Состав

Панатинаикос: Стил, Место, Иванов, Моледо, Кутрумпис, Хульт, Зека, Ледесма, Лод, Вакасо, Берг

Аякс: Онана, Санчес, Велтман, Дейкс, Виргевер, Ридевальд, Гудель, Юнес, Классен, Зиеш, Траоре

Незабитые пенальти

Классен (Аякс), 67

Место и дата

15 сентября 22:05, Апостолос Николаидис, Онлайн-трансляция

Группа H

Матч

Коньяспор - Шахтер - 0:1 (0:0)

Голы

Феррейра 75 (0:1).

Состав

Коньяспор: Киринтили, Дуглас, Скубич, Вукович, Туран, Йенссон (Сонмез, 83), Байич (Хора, 69), Чамдали, Али Чахинер, Милошевич (Меха, 77), Гаджиахметович

Шахтер: Пятов, Исмаили, Бутко, Кучер, Ракицкий, Бернард (Тайсон, 65), Коваленко (Малышев, 90), Марлос, Степаненко, Фред, Феррейра (Эдуардо, 88)

Предупреждения:

Туран, 10; Байич, 14 - Фред, 73

Место и дата

15 сентября 22:05, Торку Арена, Текстовая трансляция

Матч

Брага - Гент - 1:1 (1:1)

Голы

Миличевич 6 (0:1). Пинту 24 (1:1).

Состав

Брага: Матеус, Росич, Пинту, Байано, Гойяно, Бакич (Вукчевич, 73), Тиба, Мауро, Сантуш (Стоилькович, 77), Хассан, Эдуарду (Алан, 84)

Гент: Ринне, Митрович, Фокет, Гершон, Асаре, Миличевич, Сайеф, Эсити, Ренато Нето, Пербе (Давидазде, 70), Симон (Кулибали, 40)

Предупреждения:

Росич, 44; Сантуш, 61 - нет

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

15 сентября 22:05, Брага Мунисипал, Онлайн-трансляция

Группа I

Матч

Ницца - Шальке 04 - 0:1 (0:0)

Голы

Баба 75 (0:1).

Состав

Ницца: Кардинале, Сарр, Данте, Дальберт (Бельханда, 81), Байсс, Перейра, Сери, Козьелло (Бодмер, 67), Сипрьен, Балотелли, Пля

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба, Настасич, Хёведес, Стамбули (Майер, 58), Бенталеб, Горецка (Колашинац, 90), Шёпф (Коноплянка, 53), Эмболо, Шупо-Мотинг

Предупреждения:

Сери, 72; Балотелли, 90 - Баба, 32; Стамбули, 44

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

15 сентября 22:05, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

Матч

Зальцбург - Краснодар - 0:1 (0:1)

Голы

Жоаозиньо 37 (0:1).

Состав

Зальцбург: Вальке, Миранда, Юпамекано, Чалета-Чар, Ульмер, Уисдом (Лайнер, 30, Вандерсон, 80), Самассеку (Даббур, 73), Минамино, Лазаро, Бериша, Сориано

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 60), Петров, Каборе, Жоаозиньо (Калешин, 74), Смолов

Предупреждения:

Самассеку, 67; Сориано, 90 - Петров, 47; Каборе, 51; Лаборде, 85

Удаления:

нет - Петров, 70

Судья:

Мирослав Зелинка (Чехия)

Место и дата

15 сентября 22:05, Зальцбург Арена, Текстовая трансляция

Группа J

Матч

Карабах - Слован Лб - 2:2 (1:1)

Голы

Сикора 1 (0:1). Мичел 7 (1:1). Барош 68 (1:2). Садыхов 90 (2:2).

Состав

Карабах: Шехич, Аголли (Мадатов, 86), Медведев, Юнусзаде, Садыхов, Гараев (Исмайлов, 76), Кинтана, Мичел, Алмейда, Рейналдо, Ндлову (Муарем, 66)

Слован Лб: Дубравка, Говорка, Цоуфал, Латка, Бартошак, Брейте, Бартль (Карафиат, 65), Фолпрехт, Сикора (Нитриански, 85), Вух, Барош (Сукенник, 75)

Предупреждения:

Аголли, 72; Мичел, 74 - нет

Судья:

Штефан Клосснер (Швейцария)

Место и дата

15 сентября 18:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция

Матч

ПАОК - Фиорентина - 0:0

Состав

ПАОК: Гликос, Леовац, Цавелас, Варела, Цимирот, Родригес, Леонардо, Каньяс, Пелкас, Джалма, Атанасиадис

Фиорентина: Тэтэрушану, Сальседо, Астори, Гонсало, Томович, Оливейра, Иличич, Валеро, Бадель, Бабакар, Калинич

Место и дата

15 сентября 22:05, Тоумба, Онлайн-трансляция

Группа K

Матч

Саутгемптон - Спарта - 3:0 (2:0)

Голы

Остин 5 (1:0 - пен.). Остин 27 (2:0). Родригес 90 (3:0).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Таргетт, ван Дейк, Йошида, Мартина, Уорд-Проуз, Ромеу (Дэвис, 83), Тадич (Рэдмонд, 70), Хёйбьерг, Лонг, Остин (Родригес, 77)

Спарта: Коубек, Караваев, Кадлец М., Голек, Намойнесу, Ваха (Маречек, 64), Сачек, Фридек, Шурал (Пулкраб, 74), Юлиш (Лафата, 46), Кадлец В.

Предупреждения:

Ромеу, 78 - Кадлец В., 70; Пулкраб, 88

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

15 сентября 22:05, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Матч

Интер - Хапоэль Б-Ш - 0:2 (0:0)

Голы

Витор 54 (0:1). Бузагло 69 (0:2).

Состав

Интер: Ханданович, Мурильо, Раноккиа, Нагатомо, Д'Амброзио, Брозович, Мело, Медель, Эдер, Паласио, Биабиани

Хапоэль Б-Ш: Гореш, Корхут, Витор, Таа, Цедек, Огу, Бузагло, Хобан, Мараньо, Нвакаеме, Биттон

Место и дата

15 сентября 22:05, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

Группа L

Матч

Османлыспор - Стяуа - 2:0 (0:0)

Голы

Диабате 63 (1:0 - пен.). Умар 74 (2:0).

Состав

Османлыспор: Карчемарскас, Демир, Пинту, Чюрюксу, Атинай, Ндиай, Лаваль, Чагиран (Махер, 83), Регаттен, Умар (Делардж, 75), Диабате (Русеску, 78)

Стяуа: Ницэ, Моке, Тошка, Тамаш, Энаке, Попа, Бурчяну, Болдрин (Тэнасе, 61), Аганович, Аморим (Яколиш, 67), Голубович (Митря, 46)

Предупреждения:

Регаттен, 14; Ндиай, 45 - Болдрин, 4; Тамаш, 63; Аганович, 72; Моке, 86

Удаления:

нет - Энаке, 45

Судья:

Тобиас Вельц (Германия)

Место и дата

15 сентября 22:05, Еникент Асаш, Онлайн-трансляция

Матч

Вильярреал - Цюрих - 2:1 (2:1)

Голы

Садику 2 (0:1). Пато 28 (1:1). дос Сантос 45 (2:1).

Состав

Вильярреал: Фернандес, Гонсалес А., Хосе Анхель, Рукавина, Руис, дос Сантос (Кастильехо, 71), Н'Диай, Сориано Б., Черышев (Сориано Р., 80), Сантос (Сансоне, 67), Пато

Цюрих: Ванин, Кецоевич, Бангура, Восер, Бруннер, Неф, Кукели, Сарр (Япи Япо, 57), Винтер (Шенбехлер, 65), Родригес (Чавушевич, 84), Садику

Предупреждения:

дос Сантос, 21 - Восер, 22; Винтер, 51; Кукели, 65; Кецоевич, 86; Неф, 90

Судья:

Себастьян Делферье (Бельгия)

Место и дата

15 сентября 22:05, Мадригал, Онлайн-трансляция

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