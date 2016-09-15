КХЛ. «Ак Барс» – «Авангард», «Динамо» (Москва) – «Сочи» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная
лига
Регулярный чемпионат
15 сентября
Матч
Амур - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Пёйсти (Коллинс), 17:50 (0:1). Зогорна (Рамстедт), 26:32 (1:1). Бывальцев (Зогорна), 30:23 (2:1). Зуб (Литовченко, Капустин), 50:55 (3:1).
Место и дата
15 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Трактор - Металлург Мг - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
Голы:
Мозякин (Вольски, Ли), 12:53 (0:1). Ли (Вольски), 15:18 (0:2). Севанькаев (Кручинин), 16:59 (1:2). Севанькаев (Денисов, Щехура), 20:21 (2:2). Мозякин (Антипин, Коварж), 29:39 (2:3). Белов 38:47 (3:3). Черников (Пеньковский), 39:11 (4:3). Петров Ю. (Щехура, Кручинин), 43:38 (5:3 - бол.).
Место и дата
15 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Ак Барс - Авангард - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Азеведо (Лукоянов), 41:59 (1:0).
Место и дата
15 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Витязь - Спартак - 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы:
Афиногенов (Семёнов, Макеев), 0:20 (1:0). Бобров (Лещенко, Ли), 7:55 (1:1). Аалтонен (Копейкин), 26:29 (2:1 - бол.). Макеев (Ержабек), 34:22 (3:1). Бондарев (Глазачев, Гилрой), 39:33 (3:2 - бол.). Аалтонен (Копейкин, Семёнов), 39:52 (4:2). Выглазов (Катичев), 56:34 (5:2).
Место и дата
15 сентября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция