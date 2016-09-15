«Фейеноорд» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн

В четверг в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сыграют голландский «Фейеноорд» и английский «Манчестер Юнайтед».

Их матч пройдет в Роттердаме и начнется в 20:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в группе А также играют турецкий «Фенербахче» и украинская «Заря».