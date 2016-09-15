«Фейеноорд» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн
В четверг в матче первого
тура группового этапа Лиги Европы сыграют голландский «Фейеноорд» и английский «Манчестер
Юнайтед».
Их матч пройдет в Роттердаме и
начнется в 20:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что в группе А также играют турецкий «Фенербахче» и украинская «Заря».
Матч
Фейеноорд - Манчестер Юнайтед - 1:0 (0:0)
Голы
де Вильенья 79 (1:0).
Состав
Фейеноорд: Джонс, Конголо, ван дер Хейден, Боттегин, Торнстра, Эль Ахмади, Карсдорп (Ньивкооп, 90), де Вильенья, Йоргенсен, Кюйт, Бергейс (Гюлден, 68)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Смоллинг, Байи, Мата (Янг, 63), Эррера, Погба, Шнайдерлин, Марсьяль (Депай, 63), Рэшфорд (Ибрагимович, 63)
Предупреждения:
ван дер Хейден, 23 - нет
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
15 сентября 20:00, Де Куйп, Текстовая трансляция