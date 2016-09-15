«Маккаби» – «Зенит». Онлайн

В четверг в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Маккаби» из Тель-Авива и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Нетании и начнется в 20:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в группе D также играют голландский «АЗ Алкмар» и ирландский «Дандолк».