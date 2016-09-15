«Зальцбург» – «Краснодар». Онлайн

В четверг в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сыграют австрийский «Зальцбург» и российский «Краснодар».

Их матч пройдет в Зальцбурге и начнется в 22:05 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в группе I также играют немецкий «Шальке» и французская «Ницца».