Дмитрий Саутин: Зайцев должен ответить перед министром спорта

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин в интервью Sovsport.ru – о провале на Олимпиаде в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.

- По инициативе главного тренера Олега Зайцева в сборную был включен специалист нетрадиционного профиля Сергей Касьяненко. В команде его прозвали «Шаманом». Говорят, что Касьяненко предложил Екатерине Петуховой «полечить» травмированный локоть заговоренной водой.

- Я даже не знаю, кто это и какого черта он делает в команде?! Это позор! Врач не поехал на Олимпиаду, массажист не поехал, а какой-то шаман поехал! Вот за это Зайцев должен выйти на ковер и ответить перед министром спорта. Он ведь пригласил этого человека. Он ни с кем не советовался. Где он его взял? Зайцев поставил Касьяненко на ставку в Минспорта. Например, я в Минспорта зарплату не получаю, хотя выиграл две Олимпиады.