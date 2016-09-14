Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 2СКА
ХоккейАвтомобилист0 : 0ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург0 : 1Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

Дмитрий Саутин: Зайцев должен был написать заявление еще в Рио

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин в интервью Sovsport.ru – о провале на Олимпиаде в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.

- Высказывалась также мысль, что все менять в наших прыжках надо было не сегодня, а давно. Это так?
- Если говорить глобально, у нас нет резерва. Зайцев никого в сборную не берет, работает только с основным составом, выжимает из него все силы. Видимо, резервом ему заниматься не интересно.

- Олег Зайцев сказал, что собирается продолжить работу в сборной, если исполком его оставит. Он сказал: «Есть с чем работать, есть с кем работать и есть за счет чего прибавлять». Главный тренер должен уйти после такого провала?
- Считаю, что Зайцев должен был написать заявление еще в Рио. Мы, члены исполкома, тренеры просили разрешить нам посетить хотя бы одну тренировку сборной на «Озере «Круглом», чтобы посмотреть, как работает первая команда, но Зайцев нам не разрешил приехать. Сказал: «Здесь все решаю я». Он ни с кем не советуется.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
53 британских олимпийца имели официальное разрешение от WADA на прием допингаАнтидопинговое агентство Великобритании (UKAD) обнародовало список из 53 британских спортсменов, которым было разрешено в терапевтических целях принимать вещества, которые входят в список запрещенных, сообщает BBC.Дмитрий Саутин: Это позор! На Олимпиаду не взяли врача, а поехал какой-то шаманДмитрий Саутин: Это позор! На Олимпиаду не взяли врача, а поехал какой-то шаманДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду – о провале в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.Александр Жуков: Отставка Сырцова логичнаПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал отставку президента Федерации тяжелой атлетики России Сергея Сырцова.Дмитрий Саутин: Зайцев должен ответить перед министром спортаДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду – о провале на Олимпиаде в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.Евгений Тищенко: Неприятно, когда русские комментаторы говорят, что я проиграл ЛевитуОлимпийский чемпион Рио-2016 в первом тяжелом весе Евгений Тищенко удивлен тем, что многие российские журналисты и комментаторы посчитали, что он проиграл финальный поединок на Играх представителю Казахстана Василию Левиту.Максим Агапитов будет исполнять обязанности президента ФТАРВице-президент и член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Абдулмеджидов сообщил, что исполнять обязанности президента федерации будет Максим Агапитов.Дмитрий Саутин: Тренер был уверен, что лидеры не подведутДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду – о провале на Олимпиаде в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.Президент ФТАР Сергей Сырцов подал в отставкуПрезидент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов принял решение уйти со своего поста.Дмитрий Саутин: Если честно, такого провала в Рио не ожидалДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду – о провале на Олимпиаде в Рио.Дмитрий Песков: Россия готова помочь WADA в расследовании кибератак, если такой запрос поступитПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказать помощь WADA в расследовании кибератак.Миша Алоян: Я никогда ничего запрещенного не принималДвукратный призер Олимпийских игр российский боксер Миша Алоян прокомментировал информацию о своей положительной допинг-пробе на Играх в Рио-де-Жанейро.Эдуард Кравцов: Алояна уведомляли о положительном допинг-тестеЛичный тренер российского боксера Миши Алояна Эдуард Кравцов подтвердил информацию о положительной допинг-пробе спортсмена.«В сборной России была не самая здоровая атмосфера»«В сборной России была не самая здоровая атмосфера»Президент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадим Бабешкин анализирует наш провал на Олимпиаде в Рио.Алоян попал в список атлетов, сдавших положительный допинг-тест на Олимпиаде-2016Российский боксер Миша Алоян, ставший серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, оказался в списке спортсменов, проваливших положительный допинг-тест на Играх, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, взломавшей базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).Покровская останется тренером российских синхронисток до следующих летних ОИГлавный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская согласилась продолжить работу до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.Александр Жуков: Главный итог Олимпиады заключается в огромном интересе к спорту во многих регионахГлава ОКР Александр Жуков на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.Вадим Бабешкин: По юношам мы уже проигрываем ШвейцарииПрезидент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадим Бабешкин в интервью Sovsport.ru рассказал о причинах нашего провала на Олимпиаде в Рио.Вадим Бабешкин: В Рио многие прыгуны были не в лучшем состоянииПрезидент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадим Бабешкин в интервью Sovsport.ru рассказал о причинах нашего провала на Олимпиаде в Рио.Вадим Бабешкин: Атмосфера в сборной была не самая здороваяПрезидент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадим Бабешкин в интервью Sovsport.ru рассказал о причинах нашего провала на Олимпиаде в Рио.Президент Федерации Вадим Бабешкин: Олимпийский план был невыполнимПрезидент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадим Бабешкин рассказал о причинах нашего провала на Олимпиаде в Рио.

Дмитрий Саутин
Дмитрий Саутинвсе новости
ОИ-2016
ОИ-2016

Cпецпредложения