Дмитрий Саутин: Зайцев должен был написать заявление еще в Рио

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин в интервью Sovsport.ru – о провале на Олимпиаде в Рио и странных решениях главного тренера сборной России.

- Высказывалась также мысль, что все менять в наших прыжках надо было не сегодня, а давно. Это так?

- Если говорить глобально, у нас нет резерва. Зайцев никого в сборную не берет, работает только с основным составом, выжимает из него все силы. Видимо, резервом ему заниматься не интересно.

- Олег Зайцев сказал, что собирается продолжить работу в сборной, если исполком его оставит. Он сказал: «Есть с чем работать, есть с кем работать и есть за счет чего прибавлять». Главный тренер должен уйти после такого провала?

- Считаю, что Зайцев должен был написать заявление еще в Рио. Мы, члены исполкома, тренеры просили разрешить нам посетить хотя бы одну тренировку сборной на «Озере «Круглом», чтобы посмотреть, как работает первая команда, но Зайцев нам не разрешил приехать. Сказал: «Здесь все решаю я». Он ни с кем не советуется.