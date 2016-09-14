Евгений Тищенко: Неприятно, когда русские комментаторы говорят, что я проиграл Левиту
Олимпийский чемпион Рио-2016 в первом тяжелом весе Евгений Тищенко удивлен тем, что многие российские журналисты и комментаторы посчитали, что он проиграл финальный поединок на Играх представителю Казахстана Василию Левиту.
- Он начал быстро, думал, бой будет более классический. Возможно,
- Что это за люди?
- Которые пишут отзывы в интернете. Многие из них даже
- Что вы им отвечаете?
- Хуже мне от этого не становится, я олимпийский чемпион. Единственное,
мне неприятно, когда все это говорят русские специалисты
и комментаторы. Почти никто из них и перчаток ни разу в жизни
не надевал. К сожалению, они считают, что вердикт судей был
несправедливым. Тем не менее, многие говорят и о том, что бой был
близким: я чаще точно попадал. Взгляд со стороны пускай взглядом
со стороны и останется.
- Я видел такие цифры: у Левита 26 точных ударов против ваших 20, всего ударов — 153 против 102. Вы сами считали удары?
- Не вижу в этом смысла, - рассказал Тищенко в интервью Sport.mail.ru.
Напомним, Sovsport.ru подсчитал удары в поединке Левит - Тищенко на бразильском ринге сразу после боя. Объявление российского боксера победителем вызвало негативную реакцию как болельщиков на трибунах в Рио-де-Жанейро, так и многих зарубежных журналистов и промоутеров.
Евгений Тищенко стал единственным российским олимпийским чемпионом на турнире боксеров в Рио.