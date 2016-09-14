Евгений Тищенко: Неприятно, когда русские комментаторы говорят, что я проиграл Левиту

Олимпийский чемпион Рио-2016 в первом тяжелом весе Евгений Тищенко удивлен тем, что многие российские журналисты и комментаторы посчитали, что он проиграл финальный поединок на Играх представителю Казахстана Василию Левиту.

- Он начал быстро, думал, бой будет более классический. Возможно, где-то тактически я действовал неправильно, но не думаю, что где-то бой проигран. Сейчас негатива много. Уверен, большинство этих людей даже бой не видели.

- Что это за люди?

- Которые пишут отзывы в интернете. Многие из них даже по-русски не понимают, и спортом никогда не занимались. Для себя я представляю, как эти интернет-герои выглядят. Сидят и с фейковых страниц пишут. Стараюсь не обращать внимания, хотя не всегда получается. Поразило, что так себя ведут в том числе и русские специалисты и болельщики. И таких очень много. Казахи после моей победы вели себя недостойно, но я их понимаю: золота у них мало, а очень хочется. Но почему так поступали русские, не знаю.



- Что вы им отвечаете?

- Хуже мне от этого не становится, я олимпийский чемпион. Единственное, мне неприятно, когда все это говорят русские специалисты и комментаторы. Почти никто из них и перчаток ни разу в жизни не надевал. К сожалению, они считают, что вердикт судей был несправедливым. Тем не менее, многие говорят и о том, что бой был близким: я чаще точно попадал. Взгляд со стороны пускай взглядом со стороны и останется.



- Я видел такие цифры: у Левита 26 точных ударов против ваших 20, всего ударов — 153 против 102. Вы сами считали удары?

- Не вижу в этом смысла, - рассказал Тищенко в интервью Sport.mail.ru.

Напомним, Sovsport.ru подсчитал удары в поединке Левит - Тищенко на бразильском ринге сразу после боя. Объявление российского боксера победителем вызвало негативную реакцию как болельщиков на трибунах в Рио-де-Жанейро, так и многих зарубежных журналистов и промоутеров.

Евгений Тищенко стал единственным российским олимпийским чемпионом на турнире боксеров в Рио.

