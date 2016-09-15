Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» из-за травмы
Полузащитник «Реала»
Гарет Бэйл получил травму бедра в матче первого тура группового этапа Лиги
чемпионов со «Спортингом» (2:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
По данным Marca, 27-летний валлиец не сыграет 18 сентября с «Эспаньолом» в четвертом туре примеры. Впрочем, Бэйлу должно хватить одной недели на восстановление, и уже в следующую среду он имеет шансы выйти на поле в матче пятого тура испанской лиги с «Вильярреалом».
Напомним, на 67-й минуте игры со «Спортингом» при счете 0:1 Бэйл был заменен на Лукаса Васкеса. «Реал» сравнял счет на 89-й минуте после гола Криштиану Роналду, а через минуту Альваро Мората принес испанцам победу.
Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Сезар 48 (0:1). Роналду 89 (1:1). Мората 90 (2:1).
Состав
Реал: Касилья, Марсело, Карвахаль, Варан, Рамос, Модрич, Каземиро, Бэйл (Васкес, 66), Кроос (Родригес, 77), Бензема (Мората, 67), Роналду
Спортинг: Патрисиу, Перейра Ж., Коатес, Семеду, Сезар, Мартинш (Маркович, 69), Карвалью, Силва (Элиас, 74), Зеегелар, Руис Б. (Кэмпбелл, 90), Дост
Предупреждения:
Кроос, 75 - Силва, 39; Карвалью, 57; Зеегелар, 65
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
14 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция