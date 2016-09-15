Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» из-за травмы

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил травму бедра в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

По данным Marca, 27-летний валлиец не сыграет 18 сентября с «Эспаньолом» в четвертом туре примеры. Впрочем, Бэйлу должно хватить одной недели на восстановление, и уже в следующую среду он имеет шансы выйти на поле в матче пятого тура испанской лиги с «Вильярреалом».

Напомним, на 67-й минуте игры со «Спортингом» при счете 0:1 Бэйл был заменен на Лукаса Васкеса. «Реал» сравнял счет на 89-й минуте после гола Криштиану Роналду, а через минуту Альваро Мората принес испанцам победу.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча