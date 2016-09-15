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Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» из-за травмы

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил травму бедра в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

По данным Marca, 27-летний валлиец не сыграет 18 сентября с «Эспаньолом» в четвертом туре примеры. Впрочем, Бэйлу должно хватить одной недели на восстановление, и уже в следующую среду он имеет шансы выйти на поле в матче пятого тура испанской лиги с «Вильярреалом».

Напомним, на 67-й минуте игры со «Спортингом» при счете 0:1 Бэйл был заменен на Лукаса Васкеса. «Реал» сравнял счет на 89-й минуте после гола Криштиану Роналду, а через минуту Альваро Мората принес испанцам победу.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча

Матч

Реал - Спортинг - 2:1 (0:0)

Голы

Сезар 48 (0:1). Роналду 89 (1:1). Мората 90 (2:1).

Состав

Реал: Касилья, Марсело, Карвахаль, Варан, Рамос, Модрич, Каземиро, Бэйл (Васкес, 66), Кроос (Родригес, 77), Бензема (Мората, 67), Роналду

Спортинг: Патрисиу, Перейра Ж., Коатес, Семеду, Сезар, Мартинш (Маркович, 69), Карвалью, Силва (Элиас, 74), Зеегелар, Руис Б. (Кэмпбелл, 90), Дост

Предупреждения:

Кроос, 75 - Силва, 39; Карвалью, 57; Зеегелар, 65

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

14 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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