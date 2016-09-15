Полузащитник «Маккаби» Дор Миха: «Зенит» немного сильнее остальных команд в группе

Футболист «Маккаби» Дор Миха в преддверии матча с «Зенитом» оценил шансы своей команды на выход из группы в Лиге Европы.

– Мы играли в Лиге Европы раньше и набирали много очков. На самом деле, уровень, которого мы достигли, когда отобрались в групповой этап Лиги чемпионов, удивительный, но это реальность, в которой мы находимся. Мы вступаем в турнир уверенными в себе, и я верю, что мы сможем приятно удивить. «Зенит» немного сильнее остальных, но я не думаю, что АЗ и «Дандолк» на одном уровне с нами. Получается, мы определенно на что-то способны в этом турнире, – сказал Дор Миха в интервью официальному сайту «Маккаби».

Напомним, матч 1-го тура Лиги Европы между «Маккаби» и «Зенитом» пройдет 15 сентября в Тель-Авиве. В параллельном матче группы D сыграют АЗ и «Дандолк».

24-летний полузащитник Дор Миха – воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. За основную команду начал играть в 2011 году.