Полузащитник «Маккаби» Дор Миха: «Зенит» немного сильнее остальных команд в группе
Футболист «Маккаби» Дор Миха в преддверии матча с «Зенитом»
оценил шансы своей команды на выход из группы в Лиге Европы.
– Мы играли в Лиге
Европы раньше и набирали много очков. На самом деле, уровень, которого мы достигли, когда отобрались в
групповой этап Лиги чемпионов, удивительный, но это реальность, в которой мы
находимся. Мы вступаем в турнир уверенными в себе, и я верю, что мы сможем
приятно удивить. «Зенит» немного сильнее остальных, но я не думаю, что АЗ и «Дандолк»
на одном уровне с нами. Получается, мы определенно на что-то способны в этом
турнире, – сказал Дор Миха в интервью официальному сайту «Маккаби».
Напомним, матч 1-го тура Лиги Европы между «Маккаби» и
«Зенитом» пройдет 15 сентября в Тель-Авиве. В параллельном матче группы D
сыграют АЗ и «Дандолк».
24-летний полузащитник Дор Миха – воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива.
За основную команду начал играть в 2011 году.