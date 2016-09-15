СКА – «Северсталь». КХЛ оштрафовала Чудинова и Яковлева

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел два эпизода матча регулярного чемпионата между СКА и «Северсталью», который прошел 13 сентября в Санкт-Петербурге и завершился победой армейцев со счетом 4:0.

СДК изучил момент с ударом Максима Чудинова локтем в голову Николая Стасенко, за который защитник получил двухминутный штраф, и эпизод с удалением Егора Яковлева до конца матча за атаку Юрия Трубачева сзади.

Комитет переквалифицировал наказания на «атаку в область головы» и «толчок на борт» соответственно, а также принял решение наказать игроков СКА денежными штрафами, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, СКА обыграл «Северсталь» со счетом 4:0. Шайбы в ворота Романа Смирягина забросили Илья Ковальчук, Роман Рукавишников, Александр Барабанов и Вячеслав Войнов. Вратарь Игорь Шестеркин впервые в сезоне сыграл на ноль.

Набрав 17 очков в восьми играх, армейцы идут на втором месте в Западной конференции. Следующий матч петербургская команда проведет 16 сентября в Астане против «Барыса».