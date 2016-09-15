Чума Анене: В «Амкаре» никто не собирается расслабляться

Нападающий «Амкара» Чума Анене рассказал, как в клубе воспринимают успешный старт в чемпионате России.

В шести турах команда Гаджи Гаджиева набрала 11 очков и занимает четвертое место.

- Меня это очень мотивирует, - сказал норвежский форвард. - Спорт для того и существует, чтобы пытаться подняться как можно выше. И, мне кажется, не только у меня в команде такой настрой. По крайней мере, я ни от кого не слышал таких разговоров: окей, у нас уже одиннадцать очков, значит, можно немножко расслабиться.

Вы знаете, что нынешний старт «Амкара» - самый удачный за все годы выступлений нашей команды в РФПЛ?

- Да, и это здорово. Мне кажется, от нас мало кто ждал такого. Чем больше приятных сюрпризов, тем лучше жизнь.

В команде что-то изменилось в последнее время?

- Трудно сказать... Просто у всех хорошее настроение, и каждая тренировка – в радость.

В следующем туре пермяки 17 сентября сыграют на выезде с «Тереком».