Екатерина Макарова: Мы применяем народные средства, а кто-то может употреблять запрещенные препараты. Была в шоке от такой информации

Российская теннисистка Екатерина Макарова рассказала о своей реакции на разоблачения хакеров, взломавших базу данных Всемирного антидопингового агентства.

- Когда я узнала, я была в шоке от такой информации и даже не могла представить, что такое действительно произошло. Однако мы понимаем, что все мы люди, и нам нужно как-то лечиться. Получается, что мы применяем какие-то народные средства, чтобы не иметь никаких проблем. А кто-то может употреблять запрещенные вещества. Поэтому, на мой взгляд, это нечестно, — заявила Макарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, группа хакеров Fancy Bears сообщила о получении доступа к конфиденциальным документам Всемирного антидопингового агентства, согласно которым теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн и гимнастка Симона Байлз систематически употребляли запрещенные препараты.

WADA не стало опровергать данную информацию, но подчеркнуло, что спортсменки принимали указанные препараты по медицинским показаниям. По данным агентства, кибератаки на базу данных были инициированы российской стороной.

Впоследствии группа Fancy Bears опубликовали компрометирующие данные WADA по другим известным спортсменам, в числе которых оказались российский боксер Миша Алоян и чешская теннисистка Петра Квитова.