Маррэй и Дель Потро откроют полуфинал Кубка Дэвиса Великобритания – Аргентина
В Глазго состоялась
жеребьевка полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Великобритании и
Аргентины.
В пятницу первыми на корт выйдут Энди Маррэй и Хуан Мартин
Дель Потро. Во втором матче в пятницу сыграют Кайл Эдмунд и Гидо Пелья.
В субботу на парную игру британцы заявили Энди и Джейми Маррея, а аргентинцы – Федерико Дельбониса и Леонардо Майер.
В воскресенье пройдут матчи Энди Маррэй – Пелья и Эдмунд – Дель Потро.
Напомним, матч Великобритания – Аргентина пройдет 16-18 сентября на «Эмирэйтс Арена» в Глазго.
В другом полуфинале в Задаре сыграют Хорватия и Франция.
Расписание матчей:
Борна Чорич – Ришар Гаске
Марин Чилич – Люка Пуй
Иван Додиг/Марин Драганья – Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю
Марин Чилич – Ришар Гаске
Борна Чорич – Люка Пуй
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