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Маррэй и Дель Потро откроют полуфинал Кубка Дэвиса Великобритания – Аргентина

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Davis CupКомментарии

В Глазго состоялась жеребьевка полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Великобритании и Аргентины.

В пятницу первыми на корт выйдут Энди Маррэй и Хуан Мартин Дель Потро. Во втором матче в пятницу сыграют Кайл Эдмунд и Гидо Пелья.

В субботу на парную игру британцы заявили Энди и Джейми Маррея, а аргентинцы – Федерико Дельбониса и Леонардо Майер.

В воскресенье пройдут матчи Энди Маррэй – Пелья и Эдмунд – Дель Потро.

Напомним, матч Великобритания – Аргентина пройдет 16-18 сентября на «Эмирэйтс Арена» в Глазго.

В другом полуфинале в Задаре сыграют Хорватия и Франция.

Расписание матчей:

Борна Чорич – Ришар Гаске

Марин Чилич – Люка Пуй

Иван Додиг/Марин Драганья – Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю

Марин Чилич – Ришар Гаске

Борна Чорич – Люка Пуй

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