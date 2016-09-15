Анатолий Голышев: На ЦСКА и СКА настраиваться не надо, с ними всегда интересно играть

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о настрое на предстоящие матчи регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА и СКА.

- На эти команды не надо настраиваться. ЦСКА и СКА - очень хорошие команды, будет бой, с ними всегда интересно играть. Будем сражаться, воевать. Мне интересно сыграть в том плане, что это одни из лучших команд в нашей лиге. Нравится встречаться с этими соперниками. Лучше с ними, чем с аутсайдерами, - сказал Голышев.

Напомним, «Автомобилист» встретится с ЦСКА 16 сентября, а матч против СКА состоится 19 числа. Встречи пройдут в Екатеринбурге.

В последнем матче подопечные Андрея Разина обыграли дома «Барыс» (3:2 Б). По ходу игры екатеринбуржцы вели 2:0, но в третьем периоде гости отыграли две шайбы. Набрав 17 очков в девяти встречах, «Автомобилист» занимает второе место в Западной конференции.

СКА перед матчем в Екатеринбурге сыграет в Астане с «Барысом», игра состоится 16 сентября.